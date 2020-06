Villanova Monteleone: la banda ultra leggera non arriva in collina

I Consiglieri del Gruppo “PER VILLANOVA” Bastianino Monti, Vincenzo Ligios, Salvatore Niolu e Cosetta Sanna, hanno presentato una Interpellanza al Sindaco per essere informati sugli atti e azioni che l’Amministrazione Comunale ha posto in essere per la mancata copertura della Banda Ultra Leggera nel Comune.





L’iniziativa della richiesta è dovuta al fatto che il Comune di Villanova Monteleone non è ancora coperto da questo importantissimo servizio per la telefonia e per internet.

La mancanza di tale servizio è stata più evidente in questo periodo caratterizzato dal Covid-19 che ha rallentato e sta rallentando i servizi degli enti pubblici, della scuola e delle aziende private che hanno svolto e continuano a svolgere il così detto lavoro agile (smart working) dalle proprie abitazioni.







I Consiglieri sottolineano che l’assenza di tale rete fa si che i collegamenti a Internet siano alquanto lenti con arresti anomali che compromettono l’ottimizzazione delle prestazioni dei pc, impedendo, di fatto ai cittadini villanovesi la possibilità di accedere velocemente ai servizi dell’web e a tutti i servizi on-line senza spostarsi dalle proprie abitazioni.

Infine, il Gruppo “Per Villanova” mette in evidenza che il Comune di Villanova Monteleone è uno dei pochissimi comuni del territorio a non avere questo importantissimo servizio considerato che nel Piano Strategico Banda Larga, alla data del 3 marzo 2020, lo stato dei lavori risulta ancora in stato di progettazione.



Alla luce di quanto su esposto i Consiglieri Sanna, Ligios, Niolu e Monti hanno chiesto al Sindaco, attraverso questa interpellanza, di conoscere quali interventi, atti e azioni abbia messo in campo o intenda porre in essere questa Amministrazione Comunale, presso gli Enti preposti, per accelerare l’iter della realizzazione della Banda Ultra Larga onde garantire in tempi brevi a tutti i cittadini i servizi Internet veloci nel Comune di Villanova Monteleone. Infine, chiedono che tale Interpellanza venga discussa nel prossimo Consiglio Comunale.