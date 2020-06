Da Sassari una novità per l'estate: le scarpe a uncinetto

La permanenza in casa dovuta al virus Sar Cov2, noto come Corona virus, e il relativo lockdown che ha imposto un cambiamento di vita radicale.



La knitdesigner sassarese Salvatorica Sechi traendo spunto dalle reazioni delle persone sui principali social che, con i loro post, commenti su articoli di quotidiani lamentavano la mancanza di poter uscire, fare una passeggiata al parco piuttosto che al mare, la mancanza di eventi, di poter viaggiare, interviene con una nota sul dramma vissuto da artigiani e commercianti.







"Chi vive in Sardegna - afferma - sa bene che con l’arrivo della bella stagione, l'Isola di popola di manifestazioni varie e di vacanzieri, ne trae vantaggio tutta l’economia.



Nasce così l’esigenza di pensare positivo e al futuro, di cogliere l’opportunità per creare nuovi prodotti da integrare nella collezione 2020 “Sassari, storia, tradizione devozione", presentata in anteprima con uno shoot al centro storico di Sassari nell’estate2019.







Pensando all’esigenza di passeggiare, stare a contatto con la natura, riappropriarsi dei nostri spazi prendono vita i prodotti etico-ecologici con la creazione di scarpe in juta, sughero e filato di lino, tessuti sardi e l’unico vezzo a cui si concede è il broccato che adorna i costumi sardi, con la creazione delle prime scarpe ad uncinetto nasce l’esigenza di creare i cappelli per ripararsi dal sole e dal vento che la natura generosa ci regala.







Grazie al fotografo Sergio Scanu, aveva curato lo shoot nel centro storico a Sassari, oggi c'è un altro servizio fotografico per i nuovi capi e accessori, scegliendo modelle e location, realizzato al campo volo di Platamona che ha messo a disposizione i velivoli, in particolare Giuseppe Scanu, il tutto in un un’ambiente suggestivo avente come sfondo lo stagno e la pista circondata da grano dorato pronto per la mietitura e, al porto di Porto Torres tra i passeggeri in transito.





Ad interpretare la collezione primavera estate 2020 del brand sassarese Intrecci di Sassari sono state le giovani modelle , la mora Elena e la bionda Marina che con la loro naturalezza hanno reso lo shoot in un clima spensierato e vacanziero.



La scelta del brand è quello di promuovere non solo i i prodotti artigianali ma anche le bellezze del territorio, una terra antica baciata dal sole e dal vento da cui trae ispirazione Le location, rappresentano una nuova ripartenza per l'Isola ed una apertura vista come punto d’arrivo per i turisti, i quali ripartendo portano via un bagaglio ,non solo, inteso in senso metaforico ma anche reale grazie alle artigianalità che riproducono la cultura e la tradizione millenaria.