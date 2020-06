Dai monti del Limbara arriva Squeezito: il gelato da spremere

Bolmea, il gelato fatto in Sardegna, per questa estate lancia Squeezito: il gelato fresco fatto con latte di pascolo appena munto e acqua sorgiva, sano e nutriente perché prodotto con qualità artigianali.



Una novità assoluta nel panorama dei gelati: non cola, non sporca le mani, si richiude e può essere gustato in qualsiasi momento, perché più pratico rispetto a un gelato tradizionale.







Squeezito arricchisce la gamma dei prodotti Bolmea, tutti realizzati in Alta Gallura con eccellenze territoriali: latte fresco al 100% sardo, acqua del Monte Limbara, una delle più buone del mondo, insieme ad altri componenti selezionati come il torrone di Tonara, ricotta fresca e yogurt fatto secondo la tradizione.







“I nostri prodotti - spiega Marcello Muntoni, che nel 2016 ha fondato Bolmea insieme a 4 giovani soci - nascono con concezione artigianale ma sono realizzati in quantità industriale.



Selezioniamo accuratamente ingredienti e nutrienti di prima qualità, senza glutine, conservanti, aromi artificiali, grassi idrogenati, e con il 10% di grassi e zuccheri in meno”.







Squeezito è disponibile nei gusti cioccolato, vaniglia e fragola nei supermercati e nei negozi che distribuiscono il marchio Bolmea, che ha recentemente rivisto l’immagine aziendale e investito nella produzione.

“Il nostro modernissimo impianto di produzione a Tempio Pausania - continua Marcello Muntoni - ci permette di ottenere un gelato con una percentuale di aria al di sotto del 60%.



Un valore artigianale, perché meno aria significa più materie prime, più gusto”.







Lo stabilimento è sviluppato su 2.000 mq dove possono essere realizzati fino a 7.000 kg di gelato al giorno.



Gran parte del prodotto è distribuito nelle GDO in molte regioni italiane come Sardegna, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta e Veneto.



Alla nascita i gelati di Bolmea erano distribuiti in 60 punti vendita, oggi sono oltre 1500.



Un’espansione destinata a crescere: gli investimenti fatti nel biennio 2019-20, pari ad oltre 2 milioni di euro, hanno aumentato la capacità produttiva e ampliato la gamma.