Sardegna nuova patria degli esports?

Ancora oggi c'è chi è convinto che i videogiochi non siano una cosa seria ma soltanto una forma di svago.

Chi sostiene questa tesi forse non conosce il fenomeno degli esports, ovvero i tornei competitivi di videogame che a oggi raccolgono milioni di appassionati in tutto il mondo e che rappresentano una fetta economica importante dell'intero settore dell'intrattenimento.



Per fortuna in Sardegna sono in pochi a pensarla così e il territorio regionale si sta affermando come uno dei più prolifici in Italia per numero di giocatori e club professionistici virtuali.







come il “Global Game Jam”, ha preso forma uno dei progetti più interessanti dell'esport italiano, ovvero il Team Forge.

A Cagliari, già location di alcune iniziative videoludiche di livello internazionale, ha preso forma uno dei progetti più interessanti dell'esport italiano, ovvero il

Associazione sportiva nata nel 2016 con lo scopo di sviluppare il settore dei videogiochi a livello competitivo attraverso la promozione e formazione di attività, è oggi uno dei punti di riferimento nazionale del settore.



A stupire è soprattutto la professionalità dell'organizzazione. La realtà sarda è infatti composta da uno staff manageriale, da team di formazione e da coach che seguono quotidianamente gli atleti “virtuali” per selezionarli e prepararli alle più importanti competizioni italiane e globali.





CTU, la Chunnam Techno University di Seul, punto di riferimento mondiale del settore. Team Forge ha anche una sede, situata tra il centro e l'aeroporto, divisa in due strutture separate, la Gaming House dove risiedono i giocatori e lo staff e la Training Facility, ovvero la struttura in cui sono allestiti gli uffici e in cui si svolgono gli allenamenti. Obiettivo dichiarato quello di formare un team il più competitivo possibile per quando gli esports verranno inseriti a tutti gli effetti nelle discipline olimpiche.

Il tutto in collaborazione con la, la Chunnam Techno University di Seul, punto di riferimento mondiale del settore. Team Forge ha anche una sede, situata tra il centro e l'aeroporto, divisa in due strutture separate, la Gaming House dove risiedono i giocatori e lo staff e la Training Facility, ovvero la struttura in cui sono allestiti gli uffici e in cui si svolgono gli allenamenti. Obiettivo dichiarato quello di formare un team il più competitivo possibile per quando gli esports





tornei dai montepremi sempre più alti, gli esports stanno trovando terreno fertile in Sardegna, soprattutto nelle società sportive professionistiche.

Fenomeno globale con milioni di appassionati in tutto il mondo e, gli esports stanno trovando terreno fertile in Sardegna, soprattutto nelle società sportive professionistiche.

Due i club che negli ultimi dodici mesi hanno deciso di creare il proprio team virtuale: il Cagliari e la Torres.





In concomitanza con l'annuncio dell'arrivo della Lega Serie A nel mondo del calcio virtuale, la società del Presidente Giulini ha deciso di cogliere la palla al balzo e in collaborazione con l'agenzia Pro2Be, primo talent italiano specializzato in videogiochi sportivi e già a fianco di molte realtà sportive tradizionali, ha aperto le selezioni per l'allestimento del Cagliari Team esports. Un team che sarò composto da quattro giocatori, due dei quali già noti: Cosimo “NBD2699” Guarnieri e Giuseppe “Spagnols88” Spagnolello. Il primo si è piazzato al 40esimo posto al mondo e al secondo in Italia tra i professionisti più forti di FIFA 19. In più è stato l’unico italiano a superare la fase a gironi delle Global Series Playoff su PS4. Il secondo è tra i player più conosciuti nella community italiana di PES, vanta varie esperienze a livello europeo e ha raggiunto più volte le finali nazionali, tanto da entrare negli otto giocatori azzurri eleggibili per disputare la Superlega di PES 2020 conosciuta come eFootball.Pro.







Dopo il Cagliari è stata la volta della Torres, club che ha recentemente annunciato la creazione della propria controparte virtuale e la partecipazione primo campionato esports della serie D organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti.



A difendere i colori rossoblu sullo schermo il capitano Renato Criscuolo, alias “Renitubers”, 19enne di Napoli con alle spalle un'esperienza quasi decennale nei videogiochi competitivi, Andrea Preite, 22enne di Lecce appassionato di FIFA, Gianmarco Di Matteo “BlackManLegend”, Francesco Terlati “fra_8_92”, Nicolò Pomelari “JustNico92” e Alessandro De Meo “aldemeo2001”.