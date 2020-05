Una APP per prenotare l'ombrellone

L’estate 2020 sarà molto diversa dalle precedenti - sostiene in una nota l'ufficio stampa della VicksTech - con nuove regole da rispettare per le attività che lavorano con il turismo marittimo come bar, Hotel, stabilimenti balneari, e uno scenario inedito anche per chi dovrà monitorare l’accesso alle spiagge libere, come amministrazioni comunali e regionali.







Come affrontare questa situazione?

La startup di Sassari ha pensato a un’App che renda più semplice la gestione di questo momento storico: si chiama Book it Safe ed è uno strumento che permette di prenotare in tutta sicurezza un posto sotto l’ombrellone, un’ordinazione al bar più vicino, uno spazio su una spiaggia libera e molto altro.







Una App che nasce per supportare la gestione dei lidi in maniera ordinata e permettere a persone ed esercenti di vivere un’estate più tranquilla, gestendo richieste e prenotazioni in maniera rapida e sicura, con un solo click.







Book it Safe permette di prenotare un ombrellone o un tavolo, sfogliare il menu, ordinare e infine pagare comodamente dal proprio smartphone, senza nessun rischio e nel totale rispetto delle norme anti covid-19.



Questo strumento viene in soccorso anche delle amministrazioni comunali e regionali, in quanto può essere customizzato e utilizzato per prenotare a distanza e con anticipo un posto su una spiaggia libera, sino al raggiungimento massimo degli accessi consentiti, così da vivere l’estate in totale sicurezza.





L’app può essere dedicata anche ad altri servizi.



Ad esempio, si può collegare ad altri dispositivi wireless, come una pulsantiera fisica posta sul tavolino o sull’ombrellone e un apposito smartwach, indossabile dal personale della struttura ricettiva, per dar modo al cliente di fare un ordine o contattare il personale e richiedere l’assistenza di un cameriere.







Un’idea utile per bar, ristoranti, hotel e tutte le strutture ricettive.



La startup sarda Vikstech sta già ricevendo richieste e ordini da tutta Italia e anche la rivista Millionaire ha dedicato all’idea un articolo.



Dalla Sardegna, una delle mete turistiche più importanti in Italia, - conclude la nota - può arrivare una delle soluzioni per gestire quest’estate così particolare.







Per maggiori informazioni e richieste è possibile visitare il sito www.bookitsafe.it o contattare il numero 3483169546. Book it Safe, un progetto per ripartire in sicurezza."