Come si gioca online in modo sicuro

Piano piano le modalità di gioco online stanno monopolizzando le varie piattaforme.



Sono sempre più, infatti, gli appassionati di scommesse sportive che giornalmente piuttosto che andare in ricevitoria effettuano la propria giocata comodamente da casa.Tutto ciò è possibile non solo per questa categoria.



possibilità di giocare online in modo sicuro si ampliano. Grazie ai migliori casino online live italiani certificati AAMS, infatti, è possibile cimentarsi ad esempio con il blackjack e la roulette. Andiamo a vedere, dunque, i modi migliori per giocare online in modo sicuro.

Metodi per giocare online in sicurezza



Come già anticipato sia per le scommesse sportive che per il casino è presente la possibilità di giocare online in modo sicuro grazie ai bookmaker che posseggono la licenza AAMS. Per fare ciò basterà registrarsi sui siti degli operatori di scommesse, depositare e si potrà iniziare a giocare con la massima sicurezza. Inoltre, la stragrande maggioranza dei bookmaker in seguito all'iscrizione al sito, offrono dei bonus che possono essere senza deposito oppure di benvenuto. I primi consistono nell'accredito di denaro senza effettuare alcun versamento prima. I secondi vengono erogati dopo aver effettuato un deposito.





Inoltre, è possibile giocare al lotto e superenalotto online e in sicurezza grazie a due bookmaker che offrono questo servizio ovvero Lottomatica e Sisal Matchpoint. Entrambi, inoltre, offrono la possibilità di ottenere un bonus benvenuto riservato a queste tipologie di gioco. Giocare al lotto online, dunque, adesso è possibile. Nonostante queste due modalità vengano associate a una fascia d’età meno giovane sono sempre più gli utenti che compongono la propria schedina del lotto online.







Come riconoscere un bookmaker sicuro con licenza AAMS



Il primo modo per identificare un bookmaker con licenza AAMS proviene dai simboli delle certificazioni che si trovano nelle varie pagine che compongono i siti degli operatori di scommesse. Di norma, inoltre, questi website terminano con .it. E’ bene diffidare, dunque, dai siti che finiscono con il .com, .info o.net. Per una verifica più approfondita, inoltre, è possibile controllare gli operatori di scommesse che hanno una licenza AAMS direttamente dal sito dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. A questo punto si potrà procedere con massima tranquillità alla registrazione fornendo i propri dati personali e il metodo di pagamento che si vuole utilizzare per effettuare depositi e prelievi. Questo processo termina con l’accettazione dell’Informativa sulla Privacy.







Come giocare online in modo sicuro ai videogiochi



Anche su tutte le maggiori console di videogiochi è possibile giocare online registrandosi ad una piattaforma, nel caso dell’apparecchiatura della marca Sony il Playstation Network. Anche in questo caso il processo termina dopo aver letto e acconsentito all’Informativa sulla Privacy. In questo caso è sempre bene scegliere delle password lunghe e con molti caratteri per evitare un furto del proprio account. Anche tramite gli smartphone è possibile ormai giocare in completa sicurezza. Secondo alcuni dati, infatti, il telefono cellulare ormai è il mezzo prediletto dai patiti di videogame avendo superato addirittura le varie console e il pc. A questo proposito anche i casino online si sono attrezzati dando il via allo sviluppo di app dedicate per giocare comodamente dal proprio smartphone. Ci si potrà cimentare, dunque, anche lontano da casa con le slot machine e altri giochi.







Per decidere quale app di casino online è più sicura e quale dispone della migliore efficienza è possibile leggere le varie recensioni presenti ad esempio sull’App Store o sul Play Store di Google. E’ bene controllare anche le modalità di pagamento. Di solito quelle che posseggono Paypal, Skrill, Neteller e il bonifico bancario sono le più sicure.