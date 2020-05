Italia che Cambia: i bambini come convivono con l'emergenza del virus?

In Finlandia la premier Sanna Marin ha tenuto una conferenza stampa dedicata solamente ai bambini, per spiegare cosa sta accadendo e rispondere a dubbi e paure in merito alla situazione che stiamo vivendo.



Da noi, purtroppo - sostiene il movimento Italia che Cambia - almeno nelle comunicazioni istituzionali non è stata riservata loro la stessa attenzione e in molti si domandano se qualcuno al Governo stia prestando l'opportuna attenzione ai diritti dell'infanzia, alla scuola e al benessere psicofisico di bambini e adolescenti.







Come stanno vivendo i più piccoli l'emergenza coronavirus e l'isolamento forzato? Perché sono stati "dimenticati"?



Qual è il senso della scuola oggi e quali le sue prospettive future?



Sono alcune delle domande che Daniel Tarozzi ha rivolto all'educatore Danilo Casertano nella terza puntata di Matrix è dentro di noi.







Una lunga e intensa intervista per riflettere su un futuro diverso: per farlo non si può che partire dai bambini. E

merge, sempre più forte, l'urgenza di educare ad un mondo nuovo, riconoscendo l’importanza del sentire del bambino. Quando il bambino sarà di nuovo visto come la scintilla dell’umanità? Si domanda Silvia Burini, promotrice dell’asilo nel bosco La Casa della Lumaca.







Sono molteplici, in effetti, le questioni che questo momento così complesso solleva: qual è il rapporto tra le scuole e il territorio? Quali nuove modalità didattiche sperimentare per combattere il senso di isolamento e non interrompere il processo educativo?







Questi i temi al centro del ciclo di laboratori online rivolti ai docenti e proposti dal Movimento Piccole Scuole INDIRE.