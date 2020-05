La fase 2 secondo Andrea Belli - I consigli del biologo algherese

Nelle nostre tavole non devono assolutamente mancare le vitamine, micronutrienti indispensabili per il benessere dell’organismo, coinvolte nei principali meccanismi difensivi del sistema immunitario e nelle funzioni vitali nei tessuti con la loro azione protettiva antiossidante. In particolar modo la vitamina C si dimostra essere un valido alleato e poiché il nostro organismo non può sintetizzarla, è importante assumerla attraverso l’alimentazione. Essa non è solo contenuta negli agrumi ma in tantissimi alimenti; quindi non facciamoci mancare merende o spuntini a base di kiwi, fragole o ananas ed accompagniamo i nostri piatti principali con ortaggi a foglia verde come spinaci; sono utilissimi per avere una buona dose di vitamina c anche broccoli, peperoni e pomodori.





Un ulteriore aiuto può esserci fornito dalla vitamina D che contribuisce a rinforzare le ossa ed aiuta ad abbassare lo stress. Solo 1/3 del fabbisogno viene però assunto tramite l’alimentazione grazie ai pesci ricchi di grassi, al tuorlo d’uovo e pochi altri alimenti, il resto lo prendiamo con l’esposizione della pelle alla luce solare. Qui la nostra Alghero ci dà una grande mano! Con la fase 2 via quindi alle passeggiate sempre nel rispetto delle regole, magari vicino al blu del mare e sotto il sole primaverile: stimoleremo il sistema scheletrico e muscolare, ridurremo lo stress, faremo il pieno di vitamina D attuando così comportamenti virtuosi di grande aiuto per la mente e per il corpo.









Dott. Andrea Belli

Con l’avvicinarsi della fase 2 ci stiamo preparando ad uscire di casa dopo un lungo periodo trascorso dentro le mura domestiche. Usciremo in piena primavera con un clima completamente diverso da quello che abbiamo salutato agli inizi di marzo. Il tempo trascorso a casa, la sedentarietà, lo stress, la mancanza di stimoli esterni e magari anche una non proprio corretta alimentazione potrebbero averci in parte debilitato. Il nostro sistema immunitario deve essere quindi pronto a supportarci in questa nuova fase per evitare di essere facile preda di mali stagionali causati da sbalzi di temperatura e colpi d’aria. Come possiamo quindi aiutare e migliorare il nostro sistema immunitario? Se da un punto di vista genetico possiamo fare poco o nulla per migliorare la situazione, l’alimentazione ed una serie di comportamenti virtuosi possono essere di aiuto nel rendere più efficienti le nostre difese.