Assessori al turismo in conferenza

La Conferenza online di domani, alla quale nel frattempo si sono aggiunti altri dieci assessori del Turismo, sarà focalizzata sul documento sintetico da sottoporre alla Regione e sulla definizione dei nuovi strumenti digitali di informazione, confronto e comunicazione. Al centro di tutto la priorità assoluta di una normativa d’urgenza della stessa Regione che concretizzi al più presto protocolli e risorse adeguate per la protezione di turisti, cittadini e lavoratori insieme a una nuova strategia dell’offerta turistica e territoriale fondata sui valori ambientali. In questo percorso i Comuni turistici sono essenziali perché gli unici soggetti che possono garantire capillarità e vicinanza alle persone. Serietà istituzionale e partecipazione dal basso sono gli antidoti indispensabili per rilanciare la stagione 2020 e per scongiurare ogni rischio di ricaduta.

Prosegue il percorso dei Comuni turistici sardi per realizzare la stagione 2020. Dopo il primo, storico, incontro dello scorso 24 aprile gli assessori comunali del Turismo si riuniscono di nuovo nella piattaforma go-to meeting per la seconda "Conferenza online degli Assessori del Turismo dei Comuni della Sardegna", in programma domani 30 aprile (dalle ore 10.30). Il primo appuntamento lanciato dall'assessore del Turismo di Santa Teresa Gallura, Stefania Taras, ha permesso di mettere in contatto i primi trenta Enti locali, dal nord al sud dell’isola e che nell’insieme rappresentano oltre il 60% dei posti letto della Sardegna, per condividere una strategia comune con l’obiettivo di sostenere gli operatori e l’occupazione. La prima conferenza ha portato anche alla condivisione di un apposito decalogo di analisi e cambiamento causato dall’impatto Covid-19.