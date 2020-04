Alghero: censimento ristorazione da asporto

La richiesta di inserimento nell’ elenco può essere avanzata dalle attività che svolgono il servizio di ristorazione con asporto, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.





Ciascun esercente può segnalare la propria attività, attraverso il modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero https://www.comune.alghero.ss.it/it/comunicazione/notizie/notizia/SERVIZIO-DI-RISTORAZIONE-CON-ASPORTO-FORMAZIONE-ELENCO/, indicando, a beneficio del cittadino, il numero di telefono da contattare. Il proprio servizio potrà essere segnalato trasmettendo il modulo debitamente compilato all’indirizzo mail sportelloimpresa@comune.alghero.ss.it









Ad iscriversi all'elenco sono autorizzate le attività commerciali che hanno sede nel territorio comunale, rientranti tra quelle che svolgono il servizio di ristorazione con asporto (DPCM 26.04.2020, art. 1, comma aa), oltre ad avere i requisiti di legge in ordine all’attività esercitata. Eventuali chiarimenti o informazioni possono essere richiesti a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: sportelloimpresa@comune.alghero.ss.it

L'elenco, in cui saranno fornite tutte le informazioni per usufruire del servizio e per mettersi in contatto con le specifiche attività, sarà pubblicato il giorno lunedì 4 maggio p.v. e sarà aggiornato in continuazione attraverso le segnalazioni che arriveranno dalle associazioni di categoria o dai titolari delle attività stesse. Lo stesso sarà consultabile nel sito web comunale e tramite l’app Municipium.