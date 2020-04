Un portale per "sopravvivere"

Emergono sicuramente delle certezze all'interno di questo folkloristico quadro all'interno del quale hanno scelto di essere raffigurati amministratori e complottisti, scienziati da torre d'avorio e laureati all'accademia di google. Certezza che il virus esiste; certezza che ha causato un enorme disagio; certezza del fatto che qualcuno piange i propri cari; certezza che le guarigioni sono maggiori; certezza che ci è stato ordinato di stare a casa affinché la salute possa essere tutelata.





Ebbene, con una visione forse viziata dagli studi ed esperienza di chi scrive, ciò che ancora rimane quale pietra miliare è la certezza che ognuno dei problemi legati al periodo che stiamo vivendo, mostra debolezze e necessità che ricadono sotto l'ampia gamma di emozioni che viviamo e che di fatto sperimentiamo in quanto esseri spirituali. La paura di non riuscire a sostentarsi per mancanza di finanze, la rabbia perché siamo rinchiusi in casa, il turbamento nel non poter abbracciare i nostri cari finanche il piacere di poter dedicare più tempo al proprio coniuge arrivando fino alla gioia di poter vedere i propri figli svegliarsi al mattino, sedersi a tavola tutti assieme e poi a fine giornata addormentarsi dopo che mamma e papà gli hanno rimboccato le coperte, sono tutte emozioni che possiamo sentire in quanto anime, in quanto esseri spirituali.





E sempre le certezze sono ciò a cui ci aggrappiamo. “Sopravvivi!” è il comando che il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard individuò quale il comun denominatore della vita. Ed è evidente, in questo momento storico piuttosto che in momenti precedenti, che la nostra sopravvivenza sembri minacciata. Tuttavia, qualunque sia l'appartenenza religiosa a cui ognuno fa riferimento, la morte non è altro che la fine di un ciclo terreno necessario per unirsi al divino, è di per sè impossibile, di per sè un dolore più per chi rimane che per chi se ne va. Si può credere che si vivranno altre vite piuttosto che ci si unisca a Dio nel regno dei cieli. Di fatto si tratta sempre di una nuova possibilità, di un opportunità di rinascere e poter iniziare un nuovo ciclo che ci condurrà a nuove esperienze.







Tuttavia la certezza rimane sempre un esperienza spirituale e per questo, mentre ci assicuriamo che il corpo riceva le opportune cure dettate dalla scienza della cura dei corpi, dalla medicina e i suoi derivati e specializzazioni, non possiamo mai mancare di perdere di vista chi siamo: esseri spirituali, immortali. Perfino la non credenza in alcuna entità superiore o spirituale porterebbe a quest'unica conclusione riguardo la certezza.





Viviamo tempi che siamo certi saranno ricordati a lungo e con quasi totale certezza, finiranno sui libri di scuola. Tempi che certamente non saranno ricordati solo sui libri che riguardano le scienze e quindi lo studio di come un virus, un essere vivente di così ridotte dimensioni ma, a quanto pare, più forte di uomini grandi e grossi, di strateghi della gestione della res pubblica, di decani della medicina che mostrano divisioni all'interno dei loro stessi ambienti.