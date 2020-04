Albertino trionfa nel sondaggio tra i dj casalinghi

Ecco i risultati del sondaggio "I dieci dj anti-quarantena": al primo posto l'intramontabile Albertino, col 18% delle preferenze, vera e propria icona di Radio DJ, preferito per i suoi remix anni '90 e per le sue indimenticabili 'Deejay Parade Compilation' che stanno vivendo un autentico revival nelle case di giovani e meno giovani. Lo segue un altro idolo delle folle, Gabry Ponte (16% dei voti): ancor più noto grazie alle sue partecipazioni al programma tv 'Amici' di Maria de Filippi, rimane comunque una grande anima della Techno italiana; chi non ricorda il featuring col mitico Little Tony? Ultimo gradino del podio, un po' a sorpresa, per Jo Squillo (14%): la famosa cantante è riuscita a riconquistare tutti grazie alla sua disco music fatta in casa e ai suoi dj set su Instagram in periodo di Covid. Quarto Joseph Lanvel (12%): raffinato e geniale Dj madrileno che spopola a Ibiza e che conquista col suo mix di Deep House e Techno House, fusa a tanto groove e gusto latino; per anni resident Dj nel locale culto 'Dsigual', frequentato da vip di tutta la Spagna. Non poteva mancare il parigino David Guetta (11%): insostituibile per chi ama la dance commerciale e le collaborazioni con grandi nomi.









Sesto il nostro Claudio Coccoluto (9%): qualitativamente il numero uno in assoluto, vero pioniere della musica elettronica e della house sperimentale. Poi abbiamo Martin Garrix (7%): il 24enne olandese è un mostro della EDM, re delle chart che piace a tutti, talento naturale esploso a soli 17 anni. Ottavo Erick Morillo (5%): un altro protagonista più maturo ma non meno esplosivo grazie al suo cocktail unico e letale di house e ritmi latini travolgenti. Il romano Giorgio Prezioso è nono (3%): la sua proposta vintage ma sempre iper moderna convince ancora grazie al fascino innato della 'Italodance'. Chiude questa speciale top ten il milanese Benny Benassi (2%): piace a Madonna, e questo dovrebbe bastare, tanto che la 'Queen of Pop' lo ha voluto per fargli produrre alcuni suoi brani.

I loro remix si trovano su YouTube ma anche su tutte le loro piattaforme social, soprattutto Instagram e il più recente Tik Tok. Sono veri e propri idoli musicali che intrattengono migliaia di giovani e meno giovani e che hanno in certi versi rivoluzionato la musica dance elettronica. Ora Klaus Davi ha lanciato un sondaggio fra 500 "ragazzi" dai 18 ai 50 anni per individuare i 10 Dj più adatti a trascorrere un fine settimana ballando tra le mura domestiche a cavallo dei vari generi e delle diverse epoche.