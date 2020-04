Sergio Piredda è il nuovo Presidente della Croce Rossa Sardegna

Piredda, 56 anni, laureato in Giurisprudenza, dal 1994 è al comando del Corpo Militare della CRI. E’ stato insignito di numerose onorificenze tra cui il Cavalierato al Merito della Repubblica, il Cavalierato di San Gregorio Magno e quello dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. E' insignito inoltre della Medaglia d'Argento e d'Oro al Merito per delicate attività svolte durante la carriera sia in Italia che all'estero, oltre ad aver conseguito diversi elogi ed un encomio solenne.