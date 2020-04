Aeroporto Costa Smeralda: con Volotea per Bologna

Tutte le rotte da e per Olbia sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea.

Per l’estate 2020 l'offerta di destinazioni di destinazioni raggiungibili dal Costa Smeralda di Olbia comprende 15 mete – 11 italiane – Ancona , Bari, Bologna , Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa , Torino, Venezia, Verona – e 4 francesi – Bordeaux, Marsiglia (novità 2020), Nantes e Strasburgo. Come per le altre compagnie aeree, attualmente, tutte le operazioni di voli sono in stand-by fino a giugno.