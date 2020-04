Sassari: la cultura diventa virtuale

Tutte le associazioni culturali, gli operatori del settore e gli artisti che vorranno partecipare potranno contattare l’Amministrazione comunale con un messaggio privato sulla pagina Comune di Sassari - Cultura @comunesassaricultura (preferibilmente un link di YouTube) per concordare e programmare la pubblicazione dei contenuti.









Potranno essere pubblicate riprese di produzioni già realizzate (concerti, opere teatrali, focus di approfondimento, reading, spettacoli), ma soprattutto nuovi contenuti da condividere e far conoscere. Ad esempio, le compagnie teatrali potranno in questo modo mettere in rete letture e spettacoli, ma allo stesso modo i musicisti potranno far conoscere aspetti inediti della loro attività e gli esperti di cinema e di letteratura potranno interagire attraverso approfondimenti su opere cinematografiche e libri.

Un luogo virtuale in cui poter continuare a esprimere l’arte e la cultura in tutte le sue declinazioni: dal teatro alla danza, dalla musica alla lettura, senza tralasciare il cinema e le arti visive. Il Comune di Sassari ha attivato una pagina Facebook dedicata alle attività culturali che esprimono il lavoro delle tante associazioni, operatori culturali e artisti che da anni animano la vita culturale della città, ma che in questo momento vivono gli effetti dell’emergenza epidemiologica in corso.