Castelsardo: comunicazione a tutto campo - Arriva “DomosApp.PA”

Si invitano, allo stesso tempo, tutti i Cittadini a continuare a scaricare sul proprio smartphone, anche l’App gratuita “Junker”, disponibile sempre per iOS ed Android, attivata per la nostra Città, per riuscire ad ottenere un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata, oltre ad essere costantemente informati, sulle modalità. App che a tre mesi dal lancio, ha raggiunto già, circa il 40 per cento dei nuclei familiari di Castelsardo, che hanno provveduto a scaricarla sul proprio smartphone e può contare di punte con 150 accessi giornalieri.

È importante sottolineare che si tratta di un’iniziativa tutta sarda, interamente realizzata dall’azienda nuorese MEM Informatica S.r.l.; un’iniziativa alla quale il Sindaco del Comune di Castelsardo, ha fortemente creduto, convinto com’è, di potere dare corso agli obblighi di pubblicazione, attraverso l’integrazione Sito/APP e più canali istituzionali, per potere fornire, in tempo reale, a sempre più destinatari, le informazioni obbligatorie in materia di Protezione Civile e, garantire, al contempo, maggiore partecipazione e trasparenza sull’operato della macchina amministrativa.