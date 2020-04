Torres e Smeraldina dai frati di Cappuccini

Il servizio mensa è ripartito a pieno regime da poche settimane, dopo un breve stop dovuto alla difficoltà di reperire personale a causa dell’emergenza sanitaria in corso; chiamati a raccolta dai frati del convento, alcuni giovani volontari oggi si occupano di cucinare e distribuire pasti caldi, gratuitamente, due volte al giorno, a pranzo e a cena, per chi ne ha bisogno.

Un opera di solidarietà che, in poco tempo, ha fatto registrare grandi numeri e che ha reso essenziale un bene primario: l’acqua. Questa mattina il furgone rossoblù si è rimesso in moto e sono state consegnate al parroco, Padre Isidoro, le confezioni di acqua Smeraldina che saranno distribuite in occasione dei pasti. Un piccolo contributo di solidarietà in un periodo di crisi da Covid-19 nel quale si moltiplicano anche le problematiche sociali in città.