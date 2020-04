Alghero: ultimi appuntamento della Setmana Santa

Le funzioni potranno essere seguite sulla emittente CATALAN TV , e in streaming sul sito diocesano www.diocesialghero-bosa.it e sulla pagina facebook di AlgheroTurismo. Il programma delle celebrazioni per la giornata di Lunedì dell'Angelo che sarà presieduto dal vescovo monsiggnor Mauro Maria Morfino , prevede per il 13 Aprile nella Cappella dell’Episcopio, alle ore 18, la Celebrazione Eucaristica. Ultimo appuntamento il 19 Aprile per la Domenica della Misericordia, sempre nella Cappella dell’Episcopio, alle ore 10, per la Celebrazione Eucaristica.

Le celebrazioni della Settimana Santa algherese hanno vissuto quest'anno una edizione decisamente anomala rispetto alla grande tradizione religiosa degli eventi della Passione del Cristo. Non c'è stato, in ossequio al decreto governativo per fronteggiare l'epidemia , quel contatto fisico con la folla dei fedeli che rappresenta nell'intero percorso della liturigia che precede la Pasqua uno dei momenti più intensi e significativo. Il " contatto " è avvenuto " secondo le dinamiche della comunicazione online .