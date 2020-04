Da Campagna Amica formaggio alla Caritas e al Volontariato

Nel Nord Sardegna, Coldiretti e Campagna Amica Sardegna in collaborazione con le amministrazioni Comunali di Sassari, Alghero, Porto Torres e Sorso hanno dato vita a diverse iniziative di solidarietà. Grazie a questa sinergia i prodotti freschi ed a km0 delle aziende agricole e degli agriturismo Campagna Amica verranno consegnati alla Caritas di Alghero e Sassari e alle associazioni di volontariato di Porto Torres e Sorso, che provvederanno poi a distribuire alle famiglie in difficoltà. Per questo gli agricoltori di Campagna Amica hanno dato vita alla Spesa sospesa, riprendendo l’iniziativa nata a Napoli qualche anno fa. Gli stessi agricoltori e i clienti della spesa a domicilio (che Campagna Amica sta effettuando in tutta la Sardegna) aderiscono all’iniziativa acquistando qualcosa in più da donare a chi è in difficoltà.

La campagna non si ferma e garantisce la presenza agli italiani dei prodotti genuini, e non si ferma neppure con la solidarietà. Come sempre il mondo agricolo nei momenti di difficoltà non dimentica nessuno, non dimentica le fasce deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche, soprattutto in questo momento.