Sassari: con Guilt si gioca in casa

Il primo caso di questa "inedita" versione del gioco sarà scaricabile gratuitamente per Android a partire da venerdì. Nei prossimi giorni sarà resa disponibile anche la versione per iOS. Nelle prossime settimane saranno proposte nuove indagini.

Guilt Sassari, l'app del Comune realizzata da Tamalacà in collaborazione con Abinsula, sposta le sue indagini nelle case dei sassaresi. In attesa di poter proporre nuove avventure per esplorare angoli e storie della città di Sassari, durante la quarantena saranno creati contenuti giocabili comodamente da casa (basterà scaricare dalla pagina Facebook, "Guilt Sassari" i Qr code).