Il Cannonau della Berritta contro il virus - Asta di beneficienza

Da oggi la Cantina Berritta e i Supermercati Berritta metteranno all’asta le migliori annate dei propri vini. Sarà un’asta benefica, mirata a raccogliere quanti più fondi possibili da destinare per l’acquisto dei DPI (i dispositivi di protezione individuale quali tute, mascherine o gel igienizzante) che saranno donati all’ospedale San Francesco di Nuoro e in particolare a quei reparti che hanno più necessità e che sono in prima linea nella lotta al Coronavirus. In vendita sino alla mezzanotte del 15 aprile ci saranno delle speciali casse di vino e anche sei annate pregiate di alcuni tra i vini iconici della Cantina Berritta, radicata a Dorgali e nella valle di Oddoene. Tra questi, il Thurcalesu, un Cannonau di Sardegna Doc, del 2008, 2011 e 2014. E poi tre bottiglie di Panzale Igt Isola dei Nuraghi, il bianco autoctono riscoperto dalla Cantina in anni di studi e di lavoro in vigna e in Cantina.





Di questo vino in particolare ne sono state sempre prodotte poche migliaia di bottiglie, e gli esemplari rimasti sono conservati nella sede dell’Azienda agricola a Dorgali. Il Panzale è caratterizzato da una forte sapidità e freschezza: all’asta ci saranno le annate 2012, 2015 e 2018. Partecipare all’#AstaBeneficaBerritta è facile: basterà essere maggiorenni, collegarsi e registrarsi tramite il portale www.berritta.it e fare la propria offerta. «Il vino è da millenni un elemento di unione – racconta la famiglia Berritta – favorisce la convivialità, l’amicizia e l’affetto e la solidarietà: sentimenti che hanno acquisito un maggiore significato a causa del virus: da qua siamo partiti per sviluppare questa vendita speciale.





Il vino può, anche se metaforicamente e a distanza, essere ancora quel liquido magico che ci lega. Abbiamo così deciso di promuovere #AstaBeneficaBerritta con alcuni dei vini secondo noi qualitativamente migliori, con l’obiettivo di stimolare gli appassionati enoici, strappare un sorriso o un piccolo momento di svago a fin di bene». «Stiamo vivendo questo momento di emergenza con apprensione anche noi e tutto personale dei nostri Supermercati; nel nostro piccolo, siamo esposti al rischio, comunque non paragonabile a quello vissuto dai medici, infermieri e dal personale sanitario che sono al lavoro giorno e notte per garantire le migliori cure possibili a tutti noi – conclude la famiglia Berritta – a loro andrà la generosità dei vincitori: dedicheremo l’intero ricavato per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza per i reparti più bisognosi dell’ospedale San Francesco di Nuoro».









La Cantina Berritta produce il rosato Marinu, i cannonau Nostranu e Thurcalesu, il cannonau classico Monte Tundu, il blend di cannonau e syrah Don Baddore e il suo particolare e unico bianco Panzale, nato dalla riscoperta dell’omonimo vitigno autoctono. La produzione avviene tramite metodi di coltivazione tradizionali. Per maggiori informazioni, richieste e commenti è possibile visitare il sito web www.cantinaberritta.it e i canali social Facebook e Instagram.

L’obiettivo è fare del bene, ispirando un sorriso anche grazie a una bottiglia di vino, magari da stappare quando l’emergenza è finita e il Coronavirus sarà solo un ricordo lontano. Con questo obiettivo nasce #AstaBeneficaBerritta, un evento digitale che mira ad aiutare a contrastare il virus.