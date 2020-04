Egas: quantificati i costi di trattamento delle acque meteoriche

«Si tratta di un atteso passo avanti possibile grazie alla stretta collaborazione tra il DICAAR e l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna» – afferma il Presidente dell’Egas Fabio Albieri che chiarisce: «una volta completato l’iter, che prevede anche l’ottenimento del parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato, la Regione potrà trasferire all’Egas le somme necessarie per provvedere ai pagamenti dovuti ai Consorzi». Nel 2018, con la deliberazione 33/12 del 26 giugno 2018, la Giunta ha dato mandato alla Direzione Generale dell’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna di avviare la procedura transattiva con i Consorzi interessati e Abbanoa. Su richiesta del Distretto, l’EGAS ha dato corso alla quantificazione delle somme dovute individuando nel Dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Cagliari (DICAAR) il soggetto qualificato per la determinazione dei costi attribuibili ai servizi svolti. Il DICAAR, ha stabilito che i suddetti costi ammontano complessivamente a 6,2 milioni di euro.

Si tratta di un servizio svolto a favore di numerosi Comuni, gestiti da Abbanoa, i cui reflui recapitano presso gli impianti di depurazione gestiti dai Consorzi e per i quali la legge istitutiva dell’EGAS (LR 4/2015) modificata dalla LR 25/2017 ha stabilito le modalità per la determinazione dei corrispettivi e per il relativo pagamento.