Alghero: le buste del cuore di Efisio e Alessandra

Chiunque può passare, prendere ,la busta e allontanarsi " senza dire niente " ci tiene a evidenziare quel messaggio scritto a pennarello. La solidarietà fai da tè, quella più pratica, concreta, immediata. Non c'è bisogno neanche di un grazie. Protagonisti due giovani imprenditori della campagna , Efisio e Alessandra. A Napoli, nei quartiere del centro storico, dai terrazzini calano dei cestini e anche lì un messaggio : "se ne hai metti se no prendi". Il messaggio in versione quattromori è sempre lo stesso : quello del cuore, della generosità, della attenzione verso chi in questo momento difficile per tutti, può avere bisogno. E sono tanti.