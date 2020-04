Le ricette di Pasqua su Italo Più

Per essere sempre informati, c’è poi il prezioso approfondimento Italo in materia di salute e sicurezza per fronteggiare questo momento delicato. Italo ha ridotto fortemente la sua offerta commerciale, garantendo comunque 2 servizi giornalieri per assicurare gli sposamenti assolutamente necessari, da subito ha messo in campo misure urgenti volte alla prevenzione, al contenimento e alla gestione dell’emergenza da COVID-19 attenendosi scrupolosamente alle ordinanze e alle disposizioni ministeriali vigenti per la sicurezza dei propri clienti e del proprio personale (specifiche informative sulle misure precauzionali da adottare per evitare i contagi, dotare il proprio personale a bordo treno e nelle biglietterie dei necessari strumenti quali mascherine, guanti monouso e disinfettante per le mani, attivazione di azioni di pulizia nelle stazioni e a bordo treno con specifici prodotti igienizzanti e disinfettanti e tanto altro). Insomma, non mancano di certo i contenuti per una buona lettura. Noi cercheremo di farvi compagnia con la speranza di tornare presto a leggere la rivista a bordo dei nostri treni!