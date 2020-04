Nursing Up: procedere ai bandi per la stabilizzazione dei precari





Il sindacato rileva che il personale del comparto, ed in particolare gli infermieri precari, stanno costituendo uno dei pilastri fondamentali della risposta del Servizio Sanitario Regionale all'emergenza Covid-19 e che l'attuale emergenza ha reso pubbliche le croniche carenze di personale della sanità sarda. Nursign Up ricorda a questo proposito che tali precarietà vengono denunciate da un decennio.





Nella nota viene ricordato che l'azioenda ospedaliera Brotzu di Cagliari ha già provveduto ad avviso pubblico per la stabilizzazione e che è doveroso attenersi ad un eguale trattamento per tutti i precari del servizio sanitario regionale.









Il sindacato conclude incitanto i riferimenti istituzionali che hanno competenza sulla sanità a procedere in tempi celeri alla pubblicazione di un bando di Stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del d.lgs 75/2017 e s.mi., presso tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna per il personale del comparto che abbia maturtato i requisiti entro il 31/12/2019.

La Segreteria Provinciale di Sassari del Nursing Up, sindacato delle professioni infermieristiche, in una nota a firma di Andrea Farris e Gianluca Chelo chiede la stabilizzazione del personale precario del Comparto in servizio presso le Aziende regionali.