Bosa: fondi per ristrutturare una scuola

La segnalazione giunge dall'assessora alla pubblica istruzione del Comune di Bosa, Paola Pintus , che ricorda : " Lo scorso 12 dicembre, infatti, era stata inoltrata alla Struttura di missione del Progetto Iscol@ della Regione Sardegna, per segnalarla al Ministero della Pubblica Istruzione, apposita richiesta di finanziamento straordinario per il completamento delle opere di impermeabilizzazione dell’edificio scolastico . Questo intervento segue quello già finanziato “in urgenza” dalla regione, subito dopo il verificarsi del cedimento, pari ad € 73.631 (il 10% a carico del Comune).









Tale finanziamento sarà utile alla realizzazione definitiva di un sistema integrato di coibentazione, impermeabilizzazione e scarico delle acque meteoriche, mediante pannelli metallici isolanti autoportanti, poggianti su sottostrutture in scatolari metallici, canali di gronda in lamiera zincata interni al perimetro e relative scossaline in alluminio. Obiettivo raggiunto - avidenzia l'assessora - grazie alla sinergia del lavoro degli Uffici e degli Amministratori, e dell’attenzione della Regione Sardegna e del MIUR.

Arrivano dal Governo risorse per interventi su due edifici scolastici sardi, uno di Sassari e uno di Bosa. Tali risorse arrivano a seguito della ripartizione dei fondi per l’Edilizia Scolastica operata tra gli Enti Locali (circa 13 milioni in Italia). Ammonta ad € 150.314.37 il totale del finanziamento destinato a Bosa, comunicato in data 2 aprile 2020, per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Nurchi” sito in via Puggioni dove, a causa del maltempo, nel mese di novembre si è verificato il crollo di parte della controsoffittatura di un’aula, nonostante sin dal 2014, compatibilmente con le risorse messe disposizione dalla RAS, si fosse provveduto a degli interventi di messa a norma.