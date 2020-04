Nasce il comitato degli idonei al concorso per funzionari

Da anni infatti non venivano bandite selezioni per il reclutamento di un numero così elevato di funzionari di categoria D. A questo proposito il Comitato ricorda che la graduatoria rappresenta un’importante risorsa nel quadro della riorganizzazione dei servizi per il lavoro ma anche rispetto alle numerose carenze di personale negli Assessorati, Enti e Agenzie del Sistema regione. Un esempio è l’Agenzia Argea le cui insufficienze di organico sono note.









L’emergenza coronavirus ha determinato tra gli idonei, preoccupazione rispetto all’effettivo scorrimento della graduatoria prima della sua scadenza (tre anni): un’eventualità che potrebbe trasformarsi in una opportunità di lavoro negata per centinaia di idonei. Proprio per questo recentemente il Direttivo del Comitato ha inviato delle comunicazioni ad Aspal, assessorati del Lavoro e del Personale e Argea e per conoscenza alle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di creare un dialogo costruttivo e uno scambio di informazioni utili a garanzia del completo scorrimento della graduatoria. Gli idonei che vogliono aderire al Comitato possono fare richiesta di iscrizione al gruppo Facebook “Comitato Idonei Funzionari Amministrativi ASPAL” e aderire esplicitamente alle norme fissate nello statuto.

Si è costituito nei giorni scorsi un comitato spontaneo di idonei al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 89 funzionari categoria D dell’Agenzia sarda per le politiche del lavoro (Aspal). L’obiettivo è lo scorrimento della graduatoria fino al suo esaurimento. La selezione bandita nel luglio del 2018 ha visto circa 11 mila adesioni iniziali, 3800 partecipanti alle preselezioni di cui 890 risultati idonei. Alla fine delle prove orali, terminate il 22 gennaio 2020, sono risultati idonei 561 candidati. Tali cifre restituiscono l’importanza di un concorso che rappresenta al momento un unicum nel Sistema regione di cui l’Aspal fa parte.