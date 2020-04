Debutta Iceberg on air: programma radiofonico condotto da Fausto Farinelli









Il programma è condotto da Fausto Farinelli che affronta e approfondisce insieme agli ospiti in collegamento telefonico i fatti di stretta attualità. Tra gli ospiti che si sono finora alternati ci sono i nomi di Davide Giacalone( giornalista e scrittore), Antonio Di Rosa ( direttore la nuova sardegna), Claudio Borghi ( Onorevole LEGA), Michele Pais( presidente consiglio regionale della Sardegna), Gianni Garrucciu( giornalista e scrittore), Ignazio Artizzu( capo ufficio stampa Regone Sardegna), Matteo Richetti ( senatore di AZIONE), Antonio Belloi ( DG protezione civile della Sardegna), Battista Cualbu ( presidente Coldiretti Sardegna), Giuseppe Ruggiu ( Presidente Confindustria Centro-nord Sardegna),

La società editoriale Media Web Channel ha dato vita a un programma radiofonico dal titolo “Iceberg on air" in diretta tutti i giorni dalle 23 alle 23:45 sulla piattaforma Spreaker e successivamente ascoltabile In versione podcast sulle maggiori piattaforme online quali: Apple podcast; Google podcast; Spotify; Deezer; Spreaker. Sui portali algherochannel.it, sassarichannel.it, sardegnapress.it e sui canali social quali Facebook, Twitter.