Dai pastori della San Pasquale solidarietà concreta

«La speranza di tutti noi è che l’emergenza si risolva presto e nel miglior modo possibile. Non è una banalità, è ciò che realmente ci auguriamo come uomini, come padri, figli, lavoratori e cittadini - prosegue il presidente -. Ma proprio in una situazione di emergenza è importante dare una mano, tutti, ognuno per quel che può e secondo volontà. I ventilatori polmonari sono bene prezioso che può aiutare a salvare vite umane. Il nostro formaggio, frutto della nostra terra e del nostro lavoro, può essere bene altrettanto prezioso per chi vive in situazioni di difficoltà. Questo possiamo fare al momento - chiude Antonello Ruzzu -. Questo facciamo perché siamo convinti che l’unione faccia veramente la forza. E faccia la differenza».