Università di Sassari: indagine sulla sicurezza al tempo del virus

L’indagine prende in esame quattro macro-aree: i cambiamenti delle relazioni familiari, amicali e lavorative in relazione al cosiddetto distanziamento sociale; le preoccupazioni legate alle forme di insicurezza sociale nei diversi ambiti (ad esempio quello lavorativo) e alle forme di vittimizzazione più specifiche; i cambiamenti in termini di fiducia verso le istituzioni e, più in generale, verso diversi segmenti della società.









La compilazione del questionario dura solo pochi minuti e sarà attiva fino al 3 aprile 2020. Il questionario è accessibile da questo link: https://dissuf.uniss.it/it/indagine-sicurezza-fiducia-covid19 In base alla normativa sulla privacy e sulla riservatezza dei dati, le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente per scopi statistici, garantendo l’anonimato dei partecipanti.

Il gruppo di ricerca dell’Osservatorio sociale sulla criminalità in Sardegna (OSCRIM) e il Centro Studi Urbani dell’Università di Sassari hanno avviato una prima indagine online su “Sicurezza e fiducia al tempo dell’emergenza sanitaria” per comprendere l’impatto della pandemia sulle opinioni dei cittadini.