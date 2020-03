Porto Torres: interruzione energia elettrica - L'elenco delle strade interessate

E-distribuzione informa che per far fronte a una situazione critica che si è creata nella rete elettrica del centro abitato di Porto Torres, la società sarà costretta ad interrompere l’erogazione dell’energia in alcune vie nei giorni 1 e 2 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 10:30. In particolare l'interruzione di energia elettrica interesserà le seguenti strade: via Manzoni (numeri da 10 a 18, da 22 a 24, da 13 a 15/a, 25, 41, sn, sn); via Benedetto Croce (numeri 10, da 18 a 22, da 28 a 32, da 42 a 44, sn); viale Gramsci (numeri 66b, da 76 a 78, 90, 1, sn); via Verga (numeri 4, 4/b, 6b, 12, 13a, sn, sn); via Montale (numeri 8, da 3 a 11, 35, sn); via Gramsci (numeri da 53 a 55, sn); viale della Libertà (numeri da 51 a 61, 67, 71, sn); via Pratolini (numeri 1, 5, 9, sn, sn); viale Pertini (numeri da 13 a 17); via Lussu (numeri 74, 43, 61, sn); via Pavese (numeri 8a, 3); via Monti (numeri 82, 51); via Balai (numeri da 24 a 26, 74); via Dante (numeri da 91 a 97, sn); via Saffi (numero 59).