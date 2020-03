Con Fisar degustazioni a distanza

Per poter agevolare gli Associati nel ritracciare e acquistare facilmente le bottiglie per la degustazione, si è optato per scegliere prodotti facilmente reperibili nei supermercati del territorio. Inoltre, di volta in volta si scelgono fornitori on line che abbiano a catalogo i prodotti utili alle iniziative e che possano garantire la consegna dei vini proposti a casa. L'interruzione forzata dei corsi in programma, non ha scalfito l'interesse e l'affetto degli Associati che stanno rispondendo con grande entusiasmo, partecipando e interagendo sempre più numerosi agli eventi che vedono una media di circa 200 collegamenti in occasione di ciascuna lezione.













Per coloro che, pur non essendo associati alla Delegazione di Milano, sono interessati a prendere parte alle iniziative a distanza , da Mercoledì 1° a Sabato 11 Aprile FISAR Milano aprirà eccezionalmente l’accesso ai Webevents #iodegustoacasa. In occasione di ciascuna video lezione, saranno infatti disponibili 50 posti dedicati. Per poter partecipare sarà sufficiente realizzare una donazione libera a partire da 2 €. Le cifre raccolte a seguito di ogni evento verranno interamente devolute da FISAR Milano a favore della sopracitata campagna di GoFoundMe “Aiuta gli Ospedali di Bergamo con Milano Wine Week” (la Delegazione si farà carico di assorbire anche i costi relativi alle commissioni di transazione PayPal). Inoltre, per chi desidera dare il proprio supporto con una donazione per sostenere il sistema sanitario duramente messo alla prova, FISAR Milano suggerisce la campagna di raccolta fondi attiva sulla piattaforma di crowfounding GoFoundMe dal titolo “Aiuta gli Ospedali di Bergamo con Milano Wine Week”. FISAR Milano aderisce e dà il proprio contributo alla campagna con la collaborazione di Milano Wine Week e Merano Wine Festival per supportare due strutture nell’epicentro bergamasco in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo Coronavirus (il Policlinico San Pietro presso Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco a Zingonia del Gruppo San Donato). Ma c’è di più: l’interesse suscitato sta, infatti, già andando oltre i confini della Delegazione di Milano. Questo crescente interesse ha portato alla nascita della piattaforma applicativa LMS (Learning Management System) di FISAR Milano che è quindi ora in grado di offrire gratuitamente e pubblicamente agli Associati FISAR di qualunque Delegazione la fruizione di tutti i contenuti diffusi fino a questo momento. La piattaforma LMS permette, infatti, a tutti i Wine Lover di accedere in modo semplice e organizzato ai contenuti delle iniziative: le registrazioni audio-video integrali e le slide proiettate. In questi mesi delicati per la situazione sanitaria nazionale anche FISAR Milano desidera fare la sua parte a sostegno della Comunità e per dare il proprio contributo fattivo nel far fronte all’emergenza Coronavirus ha, quindi, deciso di mettere in atto una serie di iniziative solidali. La Delegazione di Milano realizzerà a beneficio dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano una donazione di 1€ per ogni partecipante a ciascuno webinar avvenuto a partire dal 23 Marzo: un motivo in più per continuare a prendere parte sempre più numerosi alle iniziative in modalità videoconference presentate dalla Delegazione di Milano nel segno di #iodegustocasa.

Il programma di intrattenimento e formazione offre un ricco calendario di webevents che già nelle prime settimane di programmazione ha visto svolgersi ogni giorno (sabato e domenica compresi) molte attività rivolte a target eterogenei. I relatori vengono affiancati, ogni volta, da un moderatore che presenta e coordina la lezione e gestisce la discussione e l’interazione di coloro che assistono. L’attività viene svolta tramite piattaforma di video conference Zoom Cloud Meeting che consente di avere un massimo di 500 persone collegate simultaneamente, audio e video qualitativi, nonché la condivisione di documenti e una chat istantanea. I webinar durano all’incirca un’ora. I docenti – dopo una prima parte teorica che approfondisce, di volta in volta, un differente contenuto formativo – coinvolgono i partecipanti in un’attività di degustazione condivisa in videoconferenza.