Droga e coronavirus: due tragedie con l'amaro sapore dell'impotenza

Da circa 25 anni i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology sono in prima linea nella guerra contro quella che il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard definiva come “l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”, guerra che continueranno a fare nonostante i vincoli utilizzando tutti gli altri mezzi di comunicazione per raggiungere i ragazzi e le loro famiglie con la Verità sulla Droga. Voglio sperare, anzi ne sono certo, che questa esperienza che sta segnando così profondamente la società, sarà motivo di riflessione anche per tanti giovani che hanno riposto nella droga il loro scopo prioritario da raggiungere, e che la voglia di VITA, quella vera, quella con i VALORI per tanto tempo trascurati, possa portarli a credere in sé stessi e pensare che vivere liberi dalla droga è l’unica via d’uscita per rinascere a nuova VITA.







In questo momento, per un volontario impegnato da anni nella prevenzione alla droga, è facile fare una similitudine tra l’impotenza generale davanti alla lotta al virus e quella di un tossicodipendente in mano alla sostanza che lo schiavizza. Parlando con i ragazzi delle comunità di recupero per tossicodipendenti emerge un comune denominatore: la droga toglie il valore ad ogni cosa; la vita stessa è messa in secondo piano davanti alla “dose liberatrice” che li farà scappare dalla realtà, un senso di impotenza mentale ancora prima che fisica, pervade chi fa uso di droga. La stessa impotenza mentale che sta pervadendo gran parte della popolazione mondiale.