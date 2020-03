Oggi è il compleanno dell'Arma Azzurra

“Una professionalità e uno spirito di abnegazione che il personale dell’Arma Azzurra sta dimostrando anche in queste ultime settimane e che vede tutto il personale della Difesa operare a supporto dei cittadini per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il rimpatrio dei connazionali dalla Cina, il trasporto aereo dei pazienti in bio-contenimento, il supporto sanitario dei medici militari presso gli ospedali così come il trasporto aereo di apparati e materiale sanitario su richiesta della Protezione Civile, sono tutte attività fondamentali che la nostra Aeronautica sta svolgendo quotidianamente e intensamente senza risparmio di energie.









In occasione di questo 97° anniversario desidero rivolgere al Generale Rosso e a tutto il personale dell’Arma Azzurra il mio ringraziamento per lo spirito di servizio, la grande professionalità e la totale dedizione alle Istituzioni” – ha concluso Calvisi

“Oggi celebriamo 97 anni di storia dell’Aeronautica Militare. Un anniversario che cade in un momento eccezionalmente complicato della storia del nostro Paese, ma che ci ricorda lo straordinario contributo che le donne e gli uomini di questa Forza Armata hanno sempre dato e continuano a dare, per la sicurezza e la salvaguardia delle nostre comunità” – lo rende noto il Sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi.