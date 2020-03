Alghero: l'elenco delle aziende che consegnano a domicilio

CONAD ALIMENTARI VIA MAZZINI VIA DON MINZONI 079 9893103 079 983103.

DELTA SUPERMERCATI ALIMENTARI VIA DON MINZONI, 46 079 9892056.

ALIMENTARI L’USIGNOLO PRODOTTI ALIMENTARI VIA GIOVANNI XXIII, 31 079 978929 3930021439 .





FARMACIE

CABRAS FARMACIA VIA F.LLI KENNEDY, 10 079 979260 3669955510 .





PRODOTTI AGRICOLI

AZ. AGR. MANAI REG. LA SEGADA, 108 3479783032 .

ANTICA COMPAGNIA OLEARIA SARDA OLEIFICIO VIA VITTORIO EMANUELE, 225 079 951597.

AZ. AGR. ANTONIO SERRA FRUTTA E VERDURA 3476688899.

AZ. AGR. QUADRIFOGLIO DI MONICA TODDE FRUTTA, VERDURA, LEGUMI 3409873765 .

AZ. AGR. SALUDE E TRIGU DI ANTONIO ME PANE CARASAU E PAGNOTTE 3479923248 .

AZ. AGR. IL MILESE DI ORTU MARIA TERESA AGRUMI 3488957612 3334435128 .

AZ. AGR. CALVANI BENEDETTO VERDURE 3383276378.

AZ. AGR. RITA CUBEDDU VERDURE 3381996221.

AZ. AGR. G. M. O DI VITTORIO OGANA CONIGLIO DI LAERRU 3395687541.

SOC. COOP. LA GENUINA SRL DI ANTONELLO SALIS CARNI SARDE 3470367408.

AZ. AGR. PAOLO CAMBONI FORMAGGI OVINI VACCINO, PERETTE E RICOTTA 3348148260 .

AZ. AGR. STEFANO SERRA VERDURE 3476376233 .

AZ. AGR. GIUSEPPE PIRAS VERDURE 3397652962 .

AZ. AGR. ANGELO PORCHEDDU VERDURE 3396730626.

AZ. AGR. ARESTE DI DANIELA SCARPELLINO CONFETTURE E MIELE 330734663 .

AZ. AGR. HELIX MEDITERRANEA DI GIOVANNA ZIRATTU LUMACONI, ANTUNNA, CARDONCELLO E PIOPPINI 3499433994 .

AZ. AGR. FLORAGRICOLA SALONDRA DI PINNA TINUCCIO ( PIANTE AROMATICHE E ORTIVE, FIORITURE STAGIONALI E PERENNI ECC. 3409081837 3394552748 .

AZ. AGR. AJO DA PIERINA E FIGLIE DI COCCO PIETRINA FIORITURE 3492116733 079309620.

AZ. AGRITURISTICA SA MANDRA SALUMI, MIELE & CONFETTURE, DOLCI, FORMAGGI 3209687641 .





VITICOLTORI ROMANGIA VINO ROSSO E BIANCO: SFUSO E IMBOTTIGLIATO 3425891938 079351666.

SOC. AGR. RIGATTERI VINO STR.VIC. NURAGHE FLUMENELONGU 3791809185 .





PRODOTTI ITTICI NONNO GIOVANNI VENDITA PESCATO REG. MAMUNTANAS 3661419277.

MURA LEONARDO PESCA SUB PROFESSIONALE 3687017001 .

AZ. AGR. ITTICA DI PATRIZIA MANAI PRODOTTI ITTICI 3920106435 3921376857.





RISTORANTI - PIZZERIE :

CRISMA PIZZERIA VIA TOGLIATTI, 30 3347184660 3347184662.

ARAGON RISTORANTE-PIZZERIA VIA GRAMSCI, 8 079 9731001.

URAGANO PIZZERIA VIA SEBASTIANO SATTA, 72/A 079 9893061 3924316141.

BONTÀ SARDA PIZZERIA VIA DON MINZONI, 183 079 984860.

CASTELL DE CALLER PIZZERIA VIA JOAN MIRO 079 9891026 3471776256 .

OK PIZZA EVOLUTION PIZZERIA VIA SEBASTIANO SATTA, 102 079 9733022.

PAZZI PER LA PIZZA PIZZERIA VIA GALILEO GALILEI, 4 3494173698.

LA LUCERNA EXPRESS PIZZERIA, FRIGGITORIA, PANINOTECA VIA SASSARI, 117 079 0983206 3202936588.

DA PAOLO PIZZERIA VIA GIOVANNI XXIII, 65 079 974184 3472764023.

LU VORRU PIZZERIA VIA LA MARMORA, 69 079 974811.





SERVIZI POSTALI

POSTE SARDE SERVIZI POSTALI, PAGAMENTO BOLLETTINI E UTENZE, RITIRO CORRISPONDENZA E PACCHI VIA GIOVANNI XXIII, 4 079 9735030 .





GAS E COMBUSTIBILI

MUGLIA GAS IN BOMBOLE VIA XX SETTEMBRE, 157 079 986000 3804337765 .

MARTI GAS IN BOMBOLE COMBUSTIBILI PELLET VIA DON MINZONI, 150 VIA XX SETTEMBRE, 104 079 951965 079 977436.

OFFICINE MECCANICHE NUVOLI SERAFINO OFFICINA REG. ARENOSU SS291 KM 32 079 930329.









Riportiamo di seguito pensando di fare cosa utile a chi ne può avere bisogno, l'elenco delle attività commerciali di Alghero , con relativo numero di telefono, che garantiscono il servizio a domicilio.