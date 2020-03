Psicologia ospedaliera in campo al Santissima Annunziata

Al Santissima Annunziata è attiva la struttura di Psicologia ospedaliera e benessere organizzativo per sostenere, all'interno del clima di emergenza, gli operatori sanitari dell'Aou. Gli psicologi e gli psichiatri dell’Aou di Sassari hanno attivato una serie di servizi a supporto dei loro colleghi impegnati nell'emergenza Covid-19. Saranno disponibili via mail e per telefono, ma potranno essere raggiunti anche attraverso videochiamata su Skype o Whatsapp per offrire un aiuto ai colleghi, per fornire informazioni sulle reazioni e sulla gestione dello stress. A disposizione sono stati messi una mail per un primo contatto: segreteria.poe.ssa@aousassari.it.