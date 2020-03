L'indennità per le malattie infettive sia uguale per tutti - Intervento FSI-USAE

Il Personale Sanitario, sia delle aree infermieristiche, che tecnico sanitarie e della prevenzione, è impegnato in queste settimane in ambiti lavorativi in cui il rischio infettivo è certificato non solo dalle disposizioni nazionali e regionali, ma anche da quelle aziendali e dai protocolli operativi e dalle varie linee guida dell’I.S.S., le cui procedure di lavoro prevedono l’adozione di specifici dispositivi di protezione personale contro il rischio da contagio covid-19. Alle unità operative che attualmente rappresentano il primo fronte all’emergenza sanitaria correlata al covid -19, come il Pronto Soccorso, 118 e reparti convertiti per l’occasione, si aggiungono tutte le attività diagnostiche dell’area tecnico sanitaria, per arrivare a quelle svolte nei presidi territoriali ed anche a domicilio, dove le misure di sicurezza sono più deficitarie, a dimostrazione del fatto che la trasversalità del rischio infettivo interessa tutte le professioni sanitarie e gli operatori socio sanitari. La non puntuale informazione e la carenza dei Dispositivi di Protezione Individuale, accentuano i disagi ed il rischio di contagio del personale.





La grave situazione legata all’emergenza covid-19 richiede quindi un intervento urgente da parte della Regione Piemonte affinché, rispetto alla gestione dell’indennità permalattie infettive siano evitate differenti applicazioni nelle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Premesso quanto sopra, per tutta la durata dell’emergenza covid-19, si invitano il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità ad assumere un provvedimento volto all’estensione contrattuale della relativa indennità di rischio per malattie infettive, equiparando i servizi ospedalieri e territoriali impegnati nella gestione di pazienti covid-19 (positivi e/o sospetti) affinché tutto il PersonaleSanitario e gli Operatori Socio Sanitari possano beneficiare dell’indennità prevista dall’art. 86 comma 6 del CCNL 2016-2018.









Tale provvedimento rappresenterebbe un riconoscimento nei confronti dei professionisti coinvolti in questa emergenza sanitaria e nel contempo consentirebbe di eliminare una sperequazione di trattamento esistente tra le diverse Unità Operative attualmente impegnate con livelli di rischio infettivo praticamente sovrapponibili. In un momento in cui tutta l’Italia è impegnata a far fronte ai problemi della pandemia, la questione economica, pur non rappresentando una problematica principale, sarebbe recepita positivamente dai professionisti sanitari, in quanto una misura dedicata a coloro che sono esposti al rischio infettivo, a differenza del c.d. premio una tantum di 100 euro erogato dal Governo a tutti i lavoratori, provvedimento discutibile pensato per il sostegno al reddito, i cui esiti però, come intuibile, saranno praticamente ininfluenti sull’economia delle famiglie,- conclude il sindacato - falcidiate dalle difficoltà per il taglio dei servizi a causa della pandemia."

La Segretaria Regionale FSI USAE rappresentata da Beatrice Mura ha rappresentato ai riferimenti istituzionali della Regione e del comparto sanitario della Sardegna, alcune anomalie in essere che si registrano in questa tormentata vicenda della diffusione del coronavirus. La FSI-USAE - si legge nella nota - rileva che l’emergenza covid-19 ha messo in luce molte criticità operative del Servizio Sanitario,mitigate dall’abnegazione di tutto il personale che continua a prestare la propria attività in condizioni spesso inadeguate.