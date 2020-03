I Centri Servizi del PLUS di Alghero operano anche a distanza

Un'equipe composta da psicologi, educatori, assistenti sociali, risponderà a chiunque avesse necessità. Ti senti ansioso? Sei eccessivamente preoccupato? Non sai come aiutare i tuoi figli a fare i compiti? Hai difficoltà a contenerli e supportarli in questo periodo difficile? Stai vivendo situazioni conflittuali che creano tensione e disagio? Sei un operatore o un insegnante e hai bisogno di informazioni o di un supporto specifico relativo al tuo lavoro? Richiedi una consulenza telefonica, per farlo puoi scegliere una delle seguenti opzioni: chiama il numero 335 128 9958 invia un SMS al 335 128 9958 specificando il tuo nome e cognome ed eventualmente un indirizzo skype compilare il modulo di richiesta di appuntamento Verrai ricontattato da un nostro operatore e potrai usufruire della consulenza telefonica in modalità videochiamata WhatsApp oppure in modalità videochiamata Skype. Se hai problemi di GIGA ricorda che esiste la Solidarietà Digitale, alcune compagnie telefoniche offrono GIGA gratis.