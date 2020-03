Università di Sassari: uno sportello virtuale per gli studenti

Il servizio fornisce informazioni sulle opportunità di ritorno in Italia organizzate dalla Farnesina, sui riferimenti delle autorità consolari dei Paesi in cui si trovano gli studenti, e gli aggiornamenti sulle iniziative ministeriali, regionali e dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ comunicate formalmente all’Ateneo. Il servizio sarà attivo durante gli orari di apertura dell’Ufficio. Nel corso dell’attuale periodo di emergenza COVID-19, il servizio rimarrà attivo anche durante il weekend dalle 09.00 alle ore 20.00. Al di fuori dell’orario d’ufficio, lo sportello può essere contattato tramite e-mail all’indirizzo international@uniss.it.









Per questioni di ordinaria amministrazione delle mobilità internazionali (questioni contabili, annullamenti, interruzioni o prosecuzioni della mobilità dovute alla chiusura degli atenei esteri, ecc.) gli studenti e le studentesse dovranno fare riferimento al proprio referente, i cui contatti sono riportati nella pagina dell’Ufficio: https://en.uniss.it/about-uniss/contact-us

L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di Sassari ha attivato uno sportello virtuale dedicato agli studenti e alle studentesse in mobilità internazionale. Il servizio è disponibile su piattaforma Skype ed è reperibile come “Ufficio Relint UNISS”. In questo modo l’Ateneo, dopo aver riportato in Sardegna la scorsa settimana 39 studenti che erano in mobilità Erasmus nella Penisola iberica, dà risposte anche a coloro che hanno scelto per il momento di rimanere all’estero (in tutto circa 470 studenti e studentesse).