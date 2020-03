Porto Torres: dallo Sprar copri naso e bocca

Verranno donati al Comune di Porto Torres che provvederà alla distribuzione, in particolare ai lavoratori e agli operatori delle associazioni che svolgono le proprie mansioni in presenza del pubblico. Alcuni saranno confezionati in Tnt (tessuto non tessuto), e quindi usa e getta, mentre altri saranno lavabili e riutilizzabili. I copribocca e naso possono essere uno strumento di prevenzione, ma non sono comunque un presidio medico contro possibili contagi da Coronavirus: è opportuno seguire sempre le misure di contenimento da adottare per contrastare la pandemia, illustrate sul sito web del Ministero della Salute.