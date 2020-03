Alghero: dalla "Carovana" un "sorriso" di 1.000 euro per l'ospedale

Un gesto che dal sodalizio sperano possa essere replicato dai tanti amici di “Carovana” in Sardegna, infatti i bimbi della pre-scuola Masai di Gunge in Tanzania, scuola voluta , creata e sostenuta dal gruppo sardo dell’associazione, hanno inviato il loro incoraggiamento e l’invito a tutti i sostenitori a compiere, in questo momento di difficoltà, una donazione nei confronti dell’ospedale di Alghero affinché possano essere effettuati acquisti straordinari di materiali di consumo, quali mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumentazioni necessari alla struttura sanitaria, ai medici, agli infermieri e al personale per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio.









Da Gunge alle pendici del Kilimangiaro arriva un forte incoraggiamento “Ora siamo noi a tifare per voi, con la speranza che andrà tutto bene”

In questo momento di difficoltà per l’intera comunità di Alghero arriva un piccolo, ma concreto sostegno da parte di “ La Carovana del Sorriso” con l’annuncio da parte di Piera Monica Pulina, responsabile gruppo Sardegna e di Beppe Mambretti, algherese d’adozione e presidente della Onlus, della donazione di 1.000 euro al conto corrente ‘Alghero Aiuta il suo ospedale’ (numero IBAN IT73K 0101 5848 9000 0070 7276 39 -BIC BPMO IT22 XXX) conto appositamente istituito per raccogliere fondi per sostenere la struttura sanitaria, i medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni stanno combattendo una durissima battaglia per sconfiggere il Covid-19.