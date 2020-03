Italia che Cambia: la schizofrenia dell'informazione - Tra allarmismo e banalizzazione

C’è un prima e un dopo, abbiamo intuito, e adesso navighiamo a vista nel durante. Quello che stiamo vivendo è un momento critico, delicato, cruciale. Assurdo. Da una parte c’è la preoccupazione per la salute delle nostre famiglie e il profondo dolore verso chi sta soffrendo e morendo, dall’altra la rabbia infuocata verso le contraddizioni del nostro tempo. Ma c’è anche la speranza che da questa crisi nasca un mondo migliore e c’è la commozione per l’umanità che si manifesta nell’esplosione incontenibile di solidarietà, creatività e inventiva. Fermati e ascolta, qualcuno, qualcosa, ci dice. Ma fermarsi per molti vuol dire sprofondare, annegare nella crisi economica, nella solitudine, nella disperazione. Poi c’è chi proprio non può fermarsi, primi fra tutti i medici che da settimane nei nostri ospedali – già vicini al collasso dopo dieci anni di tagli – combattono contro questo virus di cui pare, ancora, non hanno capito molto.





E questa insicurezza la avvertiamo e destabilizza tutti. E i giornalisti? Bè, di certo l’informazione non si è fermata! Corre, corre, corre in una schizofrenia generale che oscilla tra l’allarmismo e il sensazionalismo più riprovevole e la banalizzazione e sottovalutazione a tutti i costi di un momento così complesso che, forse, impone prima di tutto responsabilità, riflessione, rispetto, indagine. Anche in questa situazione, Italia che Cambia prova a farsi guidare da quella domanda/missione da cui tutto ha preso vita: cosa posso fare io in prima persona per cambiare in meglio le cose? Così stiamo provando a tener vivo lo spirito critico come antidoto alla psicosi, osservando di giorno in giorno quello che stiamo vivendo da diverse prospettive e al contempo condividendo proposte per fronteggiare le urgenze sociali ed economiche che hanno travolto tantissime realtà.









Noi, lo ammettiamo, siamo tra queste, con accordi saltati e collaborazioni in attesa. Sospese, paralizzate, incerte, come tutto in questo oggi che pare infinito. Quel che è certo è che continueremo a credere in un’informazione seria, indipendente e impegnata per una lettura critica dei fatti e per la costruzione di un immaginario diverso ed un mondo un po’ più giusto. Se pensi che il nostro lavoro sia di valore aiutaci e insieme costruiremo un’informazione ancora più approfondita.

Come state? Come stiamo? Com’è difficile oggi trovare una risposta coerente e immediata a questa domanda, due parole semplici che richiamano quel miscuglio di stati d’animo, riflessioni, dubbi, paure ed emozioni che si intrecciano, sovrappongono e mescolano dentro ognuno di noi in una situazione così particolare come quella che stiamo vivendo. Solo un mese fa ci sembrava tutto così lontano dalle nostre vite e ora, in questo tempo sospeso, quasi facciamo fatica a ricordarci cosa stavamo facendo e che giorno era prima che ci piombasse addosso questa emergenza: sanitaria, economica, sociale e individuale.