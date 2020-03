Mascherine contro il virus: l'azienda di Bonorva prende gli ordini online

Da un paio di giorni a Bonorva si producono mascherine o, per meglio dire, "copribocca". L'azienda Il Ghiro, che da 50 anni produce materassi, ha prontamente convertito la produzione sia per senso di responsabilità che per evitare di farsi travolgere dalla grave crisi economica che non tarderà ad arrivare.





La prima immagine dei copribocca è stata postata quest'oggi su Facebook dal sindaco di Bonorva Massimo D'Agostino: «A parte l'orgoglio di avere un prodotto del genere, realizzato interamente a mano a Bonorva, sono anche contento di essere tra i primi a poterlo ammirare e sono ancora più orgoglioso di poterlo distribuire a Bonorva e ai Bonorvesi. Inizieremo oggi con le case di riposo, i medici di base, la Guardia Medica, la Farmacia gli operatori sociali, le forze dell'ordine e i dipendenti pubblici. Appena la fabbrica Il Ghiro, a cui vanno i miei sentiti ringraziamenti per questa grande esperienza, avrà la possibilità di darci quantitativi maggiori inizieremo a distribuzione porta a porta presumo tra martedì o mercoledì.»