Continuare a sorridere convivendo con il virus: sotto braccio un cagnetto di peluche

Un uomo è stato segnalato alla Polizia locale perché aveva un cane di peluche sotto il braccio. Fermato dagli agenti, ha mostrato l'autocertificazione in cui attestava che stava andando in realtà a fare la spesa, aggiungendo solo una nota di colore. La Polizia locale ha accertato che l'uomo è andato al supermercato e subito dopo è tornato direttamente a casa con le buste della spesa. I controlli della Polizia locale sono continui e serrati, alcuni resi possibili anche grazie alle segnalazioni di altri cittadini, la maggior parte, che hanno capito la gravità della situazione e l'importanza di rispettare tutte le norme a tutela della salute dell'intera collettività.









Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate tutte le informazioni continuamente aggiornate, sia sui servizi attivi nel territorio, sia sui contatti telefonici e indirizzi mail dell'Ente per potere ottenere certificazioni, documenti e comunicazioni senza recarsi negli uffici. Inoltre numerose scadenze sono state prorogate con decreto legge, anch'esso pubblicato integralmente nel sito del Comune.

Uscire per motivi diversi da quelli previsti dalla autocertificazione, scaricabile nella nuova versione dal sito www.comune.sassari.it rappresenta non solo un reato, sanzionato anche con l'arresto, ma soprattutto un grave pericolo per sé, per i conviventi e per tutte le persone che per necessità devono uscire. Il Covid-19 può essere anche asintomatico, quindi si può essere portatori senza avere alcun sintomo: ridurre quanto possibile i contatti tra persone a oggi è l'unico modo per contenerlo.