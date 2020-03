Più assembramenti con la riduzione degli orari dei supermercati

Ugualmente, chiuderli la domenica significherebbe concentrare tutti i possibili acquirenti nei restanti giorni, con un effetto di aggregazione e assembramento nei rimanenti giorni. Inoltre, chi ancora va a lavorare con orari di lavoro normali, avrebbe grosse difficoltà ad appovigionarsi, dato che rischierebbe di uscire da lavoro trovando i supermercati chiusi. Chiediamo inoltre che il Presidente della Regione, Solinas, si faccia portavoce delle necessità degli studenti sardi che, dovendo studiare a casa, presto saranno a corto dei materiali essenziali, vista la chiusura dei reparti cartoleria dei negozi ".

"La richiesta dei sindacati di chiudere i supermercati, e tutti i negozi di generi alimentari, alle ore 18, appare del tutto insensata se la finalità è quella di limitare il contagio delle persone da coronavirus." Lo sostiene Daniele Caruso, Segretario Regionale del Movimento Sociale Sardo,che aggiunge : "Chiudendo questi esercizi commerciali alle 18, e quindi diminuendo il numero di ore a disposizione di ciascuno per rifornirsi di generi alimentari, è più facile che si creino assembramenti. Con i supermercati aperti per più ore al giorno, è invece logico che gli eventuali clienti non si ammassino tutti alle stesse ore per fare la spesa nei negozi aperti.