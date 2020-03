Suggerimenti del Cus Sassari #restareacasa

“Abbiamo pensato di chiedere a tutti i nostri coach di consigliare film, letture e tanto altro da poter condividere coi ragazzi a casa” afferma il Presidente del Cus Sassari Nicola Giordanelli “Quale tematica? Naturalmente lo sport e/o i valori di etica, disciplina, amicizia, divertimento sano e impegno”.





Il Cus Sassari ha inaugurato questa novità la scorsa settimana, con i 3 film a tema sport da vedere assolutamente: Coach Carter – Ispirato a una storia vera, è uno dei film più amati dagli appassionati di basket perché, oltre a portare in scena la bellezza del gioco, racconta l’importanza dell’istruzione, che deve sempre andare in tandem con lo sviluppo dell’atleta. Once brothers – Documentario sulla storia dei due cestisti più noti dell’allora Jugoslavia, Vlade Divac e Dražen Petrovic. Ma la Guerra nella loro terra porterà il legame profondo che li unisce a distruggersi, a causa delle loro rispettive origini (Divac serbo-ortodosso, Petrovic croato-cattolico). Una profonda e avvincente storia di amicizia e differenza, di dolore e riconciliazione.









Ogni maledetta domenica – Celebre pellicola sul football americano diretta da Oliver Stone tratta dalla vera storia dell’allenatore Matt Schottenheimer, e il discorso che fece ai suoi ragazzi nell’89 in occasione dei playoff, ha ispirato il famoso monologo di Al Pacino (che nel film interpreta l’allenatore Tony D’Amato) in cui ricorda alla sua squadra che soltanto insieme si può davvero risorgere. E in giorni come questi, forse possiamo ricordarlo anche a tutti noi. Nei prossimi giorni, tutti sintonizzati con i 3 libri da leggere in queste giornate di #restiamoacasa, anche questi frutto di una selezione da parte dei coach delle varie sezioni sportive.

Sono giornate difficili per tutti, e anche chi vorrebbe svolgere attività motoria outdoor sa che, nonostante non sia vietata, deve ottemperare le regole fondamentali della distanza e dell’igiene, nonché del buon senso. Ma dal momento che è sempre meglio #restareacasa, il Cus Sassari ha scelto di stare accanto a tutti i suoi tesserati anche da lontano, proponendo ogni settimana 3 consigli utili per passare insieme, in modo divertente e costruttivo, la quarantena per l’emergenza sanitaria.