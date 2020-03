Tutti a casa con Rai Movie: da oggi il nuovo magazine

Attualità, interviste a celebrità italiane e internazionali, curiosità: questo è #TuttiACasaConRaiMovie. Alberto Farina ogni settimana fa il punto sulla programmazione di Rai Movie e approfondisce in particolare alcuni film. Tutti i mercoledì appuntamento immancabile con il See You Next Wednesday e le sue curiosità inesauribili. #TuttiACasaConRaiMovie ha sempre una finestra aperta sulle novità dal mondo del cinema attraverso la collaborazione con Anica, Federico Pontiggia intervista i maggiori esperti del settore, per avere tutte le notizie in tempo reale. Ad accompagnare il cinema proposto da Rai Movie: post quotidiani con interviste ai protagonisti del grande schermo, backstage e speciali realizzati da MovieMag. Simon & The Stars, con il suo cineoroscopo quotidiano e settimanale, legge il destino dei segni zodiacali attraverso film in programma su Rai Movie. Movie Mag è un programma di Gida Salvino, Alberto Farina, Federico Pontiggia e Gianluca Russo con la collaborazione di Katia Nobbio e Lorenza Rossi. Regia di Luca Postiglioni.