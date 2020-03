Alghero: cassa integrazione per i lavoratori della Sogeaal

Quindi la retribuzione percepita sarà composta da due assegni di integrazione al reddito:





• CIGS, per cui abbiamo chiesto e ottenuto l’anticipazione in busta paga da parte dell’azienda, al fine di abbattere le tempistiche di erogazione della stessa da parte dell’Inps;





• FSTA (Fondo Solidarietà Trasporto Aereo), che invece per normativa, deve essere erogata direttamente dall’Inps al lavoratore e quindi non può essere anticipata dall’azienda.









In un momento in cui, dopo anni di notevoli sacrifici, si iniziava ad intravedere la luce e nel quale si iniziavano ad affrontare con l’azienda temi che avrebbero consentito, finalmente, un miglioramento delle condizioni dei lavoratori Sogeaal, mai ci saremmo aspettati di sottoscrivere un nuovo accordo per ottenere ammortizzatori sociali, ma ora, la cosa più importante, resta mettere in salvo azienda e i posti di lavoro. Garantiamo il nostro impegno affinché, con la ripresa dell’attività, la Società - concludono i sindacati - applichi una perequata rotazione del personale posto in cigs e auspichiamo che da questo difficile periodo ci si possa rialzare presto e più forti di prima."

In una situazione così critica, nell’ottica di tutelare i lavoratori e la continuità aziendale, abbiamo sottoscritto in data odierna, un accordo di Cassa Integrazione Straordinaria che servirà a gestire questo periodo di inattività e la fase, speriamo più breve possibile, successiva alla riapertura. Riteniamo possa essere utile darvi qualche riferimento normativo: La Cigs è normata dal dlgs 148/2015 ed è lo strumento che garantisce il sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende in crisi a causa di eventi improvvisi ed imprevisti e può avere una durata massima di 12 mesi. Nel caso specifico del Trasporto Aereo, i lavoratori del settore possono contare anche sull’integrazione salariale data dal Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo (FSTA) che garantisce il raggiungimento dell’80% della retribuzione media nei 12 mesi antecedenti la comunicazione dall’azienda all’Inps dei flussi telematici contenenti le posizioni singole dei propri dipendenti.