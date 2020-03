Alghero: dai bambini di Alivavolley il messaggio "Torneremo più forti di prima"

"Noi della società di pallavolo "Alivavolley" vogliamo dire, attraverso i nostri bambini, che stare a casa non significa essere soli. Siamo tutti uniti anche se distanti, per il bene comune, un iniziativa promossa dal ministro per lo sport, un messaggio di unione e solidarietà con un gesto simbolico, un braccio disteso che cerca di toccare qualcuno che non si vede, ma sappiamo che c'è. Il nostro messaggio è "ritorneremo più forti di prima, dobbiamo stare a casa e aspettare con pazienza che tutto passi"

"In questo periodo di emergenza, con restrizioni molto difficili e impegnative, come lo stare e casa e tenere la distanza di sicurezza di un metro l'uno dall'altro, sta creando solitudine e sconforto ". Comincia così una breve nota di Ivana Nieddu , tecnico e dirigente della società asd Alivavolley, che si è fatta protagonista di una iniziativa che non mancherà di essere gradita dai nostri lettori.