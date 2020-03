CoronaVirus: #NonèUnaPasseggiata teniamolo a mente

«Le ultime notizie su quanto stiamo vivendo sono drammatiche, due morti in Sardegna nella giornata di oggi» interviene così Aldo Salaris, coordinatore regionale e capogruppo in consiglio regionale dei Riformatori Sardi. Salaris si dice preoccupato ma rassicura: «La macchina regionale è in moto e stiamo cercando di fronteggiare la situazione con ogni mezzo e ogni strumento a nostra disposizione. Per questo, vista la situazione di totale emergenza, chiedo a tutti, al di la delle interpretazioni dei decreti, di fare ognuno la propria parte e restare chiusi in casa». Una frase non a caso ma attuale, viste le polemiche riguardanti le interpretazioni del decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a proposito della possibilità o meno di poter fare una passeggiata.





Salaris è chiaro: «Tutti vorremmo fare una passeggiata all’aria aperta ma dobbiamo pensare che c’è chi sta lottando per noi e per la nostra salute; medici, infermieri e chiunque stia lavorando per garantirci i servizi essenziali. Per non creare caos, non intasare gli ospedali e lasciare spazio a chi dovesse avere realmente bisogno, per sconfiggere il virus ed evitare che altre persone possano infettarsi, è necessario stare a casa. #NonèUnaPasseggiata, teniamolo a mente».